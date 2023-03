Eduardo questiona preço da gasolina com notícia do governo Bolsonaro e vira piada nas redes: “burro ou mau-caráter?”

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (P-SP) publicou fake news sobre preço da gasolina. Ele compartilhou, no início da tarde desta terça-feira, uma notícia de março do ano passado, dando a entender que é atual. "R$ 11,56 o litro de muito amor, democracia, diálogo, harmonia e instituições. #FazoL", escreveu o deputado, ao lado de um print de uma notícia do Correio Braziliense, com a seguinte data: 11/03/2022.





Seu irmão, Carluxo, também usou recentemente o mesmo golpe nas redes sociais ao associar Lula com a notícia antiga.

Em março do ano passado, data da notícia compartilhada pelo deputado, o Brasil era governado por Jair Bolsonaro (PL). Em resposta publicação do parlamentar, internautas debocharam do fato. Outros apontaram o mau-caratismo presente na ação.

Pego na mentira, o filho de Bolsonaro apagou a postagem após a repercussão, mas a postagem foi salva, como mostra a imagem abaixo:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.