Em apoio a Maurício Souza, bolsonaristas pedem boicote contra Gerdau e Fiat

247 - Após o jogador de vôlei Maurício Souza ser demitido do Minas Tênis Clube por fazer uma postagem homofóbica, bolsonaristas imediatamente saíram em defesa do atleta e promovem um boicote contra as empresas Fiat e Gerdau.

Os extremistas relacionam a demissão de Souza com a pressão das empresas patrocinadoras do clube, que não querem ser associadas à homofobia.

Flávio Bolsonaro pregou o boicote à Fiat e à Gerdau, mas apagou a postagem na sequência;

O boicote bolosonarista virou piada nas redes. Veja:

PAREM DE COMPRAR AÇO DA GERDAU! https://t.co/0WL8vIIne4 — JornalismoWando (@JornalismoWando) October 27, 2021

Acabei de cancelar uma compra de 5 toneladas de aço, na minha casa Gerdau não entra mais. PUBLICIDADE October 27, 2021

Gente, como boicota a Gerdau? — Ricardo Pereira (@ricardope) October 28, 2021

Puta merda agora vou ter que cancelar minha encomenda de três toneladas de aço da Gerdau porque o Flávio Brontossauro mandou — Leonardo Rossatto (@nadanovonofront) October 28, 2021

