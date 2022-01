Em pé de guerra, Eduardo Bolsonaro ataca Weintraub e comanda ofensiva contra olavistas

Apoie o 247

Portal Fórum - Com o pai, Jair Bolsonaro (PL), se esquivando de um embate direto com seu ex “super” ministro Sergio Moro (Podemos), Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) atacou em outro flanco o também ex-ministro Abraham Weintraub, que comanda um motim de doutrinados de Olavo de Carvalho durante a caravana para tentar viabilizar sua candidatura ao governo de São Paulo.

Weintraub, que ficou ressentido com a escolha de Tarcísio Gomes de Freitas para a disputa no Estado, tem feito coro ao ex-chanceler, Ernesto Araújo, nas críticas da aliança com o Centrão, que deixaram Bolsonaro extremamente irritado.

Nesta quinta-feira (21), o ex-ministro da Educação compartilhou um tuite curtido pelo Secretário de Cultura, Mário Frias, que dizia que ele seria “preso em breve” para ficar “com a imagem de herói e vítima”.

“Não entendi, Abraham e Arthur, por que estão chateados com uma curtida? Quantas vezes vocês deram aquela curtida marota em inúmeros perfis que chamam o presidente de frouxo, covarde e vendido para o sistema? Não gostaram da brincadeira de oposição sonsa?”, reagiu o ex-ator de Malhação em uma sequência de tuites criticando as indiretinhas cínicas e meias palavras dos irmãos.

