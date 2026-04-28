Enriquecer com tigrinho: entenda a polêmica envolvendo Luana Piovani e Virgínia

247 - A atriz Luana Piovani direcionou críticas à influenciadora Virginia Fonseca. Em uma publicação feita nesta segunda-feira (27), a artista compartilhou um vídeo de desabafo sobre a divulgação de jogos on-line e incluiu uma mensagem que também menciona os filhos da empresária.

Ao repostar o conteúdo, Luana marcou o perfil de Virginia e escreveu: “A maldição vai colar em você, resvalará nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado”. A declaração repercutiu amplamente e gerou reações entre seguidores e internautas.

Em resposta, Virginia compartilhou nesta segunda-feira (27) um vídeo chorando nas redes sociais ao rebater a declaração. "Estava ali jantando com os meus filhos, vi essa m****, e eu fico indignada, porque eu não consigo entender como um ser humano fala uma coisa dessa”.

Virginia Fonseca, de 27 anos, é mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, que foram citados indiretamente na publicação da atriz. Até o momento.

Essa não é a primeira vez que Luana Piovani critica a postura de Virginia nas redes sociais. Em outras ocasiões, a atriz já questionou a participação da influenciadora na divulgação de plataformas de apostas on-line, tema que tem sido alvo de debates sobre responsabilidade digital e impactos sociais.

Além disso, Piovani também já fez críticas à atuação de Virginia como rainha de bateria da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio no Carnaval de 2026, assim como à exposição frequente da rotina dos filhos da influenciadora nas redes sociais.