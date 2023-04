Escritor que disputa vaga da ABL com Maurício de Sousa diz que “Gibi não é literatura" e enfurece internautas

Apoie o 247

247 - O renomado cartunista brasileiro, Maurício de Sousa, conhecido por ser o criador da icônica Turma da Mônica, entrou na disputa por uma vaga na prestigiada Academia Brasileira de Letras. A vaga ficou disponível após o falecimento da respeitada professora Cleonice Berardinelli em fevereiro. No entanto, a candidatura de Maurício de Sousa tem enfrentado resistência em uma ala do meio acadêmico, sendo alvo de críticas por parte de alguns membros.

Recentemente, o escritor James Akel se manifestou em entrevista à revista Veja, criticando a candidatura de Maurício de Sousa, afirmando que "gibi não é literatura". Essa declaração gerou polêmica e nas redes sociais, o nome de Maurício de Sousa rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados, alcançando os trending topics do Twitter. Milhares de fãs e apoiadores do trabalho do cartunista se manifestaram em sua defesa, destacando sua contribuição para a literatura infantojuvenil e a promoção da leitura entre crianças e jovens. Muitos argumentaram que a inclusão de Maurício de Sousa na Academia Brasileira de Letras poderia representar uma abertura para novas formas de expressão artística e literária, refletindo a evolução da cultura e da sociedade contemporânea.

A candidatura de Maurício de Sousa à vaga na Academia Brasileira de Letras ainda está em aberto, e o debate em torno do assunto continua a gerar discussões e opiniões divergentes. Enquanto alguns defendem a inclusão do cartunista como imortal na instituição, outros expressam suas preocupações e críticas. O desfecho desse processo ainda é incerto, mas a discussão em torno da relação entre quadrinhos, literatura e arte continua a despertar interesse e reflexões na sociedade contemporânea.

Falar que “gibi não é literatura”, e direcionar isso para as histórias da Turma da Mônica, é ignorar o fato de que os quadrinhos escritos por Maurício de Sousa foram extremamente importantes para a alfabetização de milhões de brasileiros. pic.twitter.com/bGD89OnWzW April 16, 2023

Mauricio de Sousa é responsável por introduzir milhares de brasileiros na literatura, através dos gibis da Turma da Mônica. Existem diversos relatos de pessoas que foram alfabetizadas e aprenderam a ler com os quadrinhos da turma.



Gibi é literatura SIM! https://t.co/PcJRRJ2K1b — Turma da Mônica Brasil (@tdmonicabrasil) April 16, 2023

Ouso dizer que o Maurício de Sousa é O autor nacional mais importante se tu leva em conta criação de leitores.. Uma penca de gente aprendeu a ler com turma da Mônica, uma penca de gente criou gosto pela leitura com turma da Mônica de um jeito que nunca vi em nenhum outro autor — מקס //Meu livro no Fixado // מקס (@MaxALeite) April 16, 2023

