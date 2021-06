Esquema da Covaxin pode ser o Fiat Elba de Bolsonaro, apontam internautas

O esquema de superfaturamento na aquisição de vacinas Covaxin pelo governo pode ser o Fiat Elba de Bolsonaro. A aquisição do veículo, através de dinheiro fruto da corrupção, foi a “cereja do bolo” no processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello edit

Além de já ter cometidos vários crimes de responsabilidade, ataques às instituições e quebras de decoro praticamente diárias, o governo de Jair Bolsonaro será também marcado pela corrupção na compra de vacinas, especialmente no caso da indiana Covaxin, cuja dose custa um dólar e 34 centavos, mas foi comprada celeremente por 15 dólares.

"O Ministério Público Federal (MPF) identificou indícios de crime na compra feita pelo Ministério da Saúde de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin e vai investigar o caso também na esfera criminal — até então, o caso vinha sendo apurado em um inquérito na área cível. A dose da Covaxin negociada pelo governo é a mais cara entre todas as que foram contratadas pelo Ministério da Saúde, e o processo de aquisição do imunizante foi o mais célere de todos, apesar dos alertas sobre 'dúvidas' em relação à eficácia, à segurança e ao preço da Covaxin. O contrato para a compra da vacina indiana totalizou R$ 1,6 bilhão", aponta reportagem de Leandro Prazeres e Mariana Muniz, publicada no Globo.

Veja a repercussão:

Bom dia! Pagamos a Covaxin MIL POR CENTO a mais. Gastamos 10 vezes mais porque sim. Negociamos 1000% mais caro. Jogamos fora vidas e recursos porque sim. Daria pra comprar milhares de Fiat Elba ou centenas de Triplex. Ou até pra salvar dezenas de milhares de vidas. Mas não. — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) June 23, 2021

A Fiat Elba do Collor veio buscar o Capitão Bundassuja pic.twitter.com/slWBozn72N June 23, 2021

Guardadas as devidas proporções- preço em dinheiro e em vidas- o caso da vacina Covaxin pode ser o Fiat Elba de Bolsonaro. — Wadih Damous (@wadih_damous) June 23, 2021

Sei não, mas acho que esse caso de superfaturamento na compra da Covaxin pode ser o Fiat Elba do Bolsonaro. — Roberto Andrés (@rrandres) June 22, 2021

Fiat ELBA 2021- tbem conhecida como COVAXIN

experiencia em terrenos pantanosos

The destroyer pic.twitter.com/XaLk870dfB — Prof. Carlos Moraes - Minha Torcida é pela VIDA. (@homeopatia_prof) June 23, 2021

Pelo visto acharam o Fiat Elba do Bolsonaro — Antonio Neto 🌹 (@antonionetopdt) June 23, 2021





