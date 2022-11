“Estadão racista” é assunto no Twitter após jornal relacionar atentado em escolas a negros

Jornal postou imagem de uma mão negra com arma ao citar o atentado terrorista em escolas do Espírito Santo edit

247 - O jornal Estado de S.Paulo é um dos assuntos mais comentados do Twitter neste domingo (27) após o folhetim relacionar o atentado terrorista em escolas do Espírito Santo com uma mão negra apontando uma arma para ilustrar o fato em questão.

O atentado cometido por um adolescente de 16 anos em duas escolas de Aracruz, município do Espírito Santo, vitimou quatro pessoas.

O atirador. que não é negro, usava uma roupa camuflada com a suástica nazista estampada no peito. Ex-aluno da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti, ele estava armado com uma pistola .40 da Polícia Militar, que pertence ao seu pai, e um revólver 38, além de três carregadores.

Segundo o site ES360, no perfil do Instagram do pai do adolescente é possível ver a recomendação de leitura do livro Minha Luta, de Adolf Hitler.

Na legenda da postagem, o pai do adolescente escreveu: “Ler é uma das chaves de expansão da consciência.





