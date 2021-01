Estudante tatua no braço "Butantan, vacine aqui"

O estudante de Direito Noriel Henrique Ramos, de 26 anos, tatuou o local no qual pretende receber a vacina da CoronaVac contra a Covid-19 edit

247 - O estudante de Direito Noriel Henrique Ramos, de 26 anos, tatuou o local no qual pretende receber a vacina da CoronaVac contra a Covid-19. No domingo, 24, ele registrou no braço esquerdo “Butantan, vacine aqui”.

“Foi minha primeira tatuagem e fiz para incentivar a vacinação, porque algumas pessoas têm ficado com medo. Quem sabe a tatuagem ajuda as pessoas a perceberem que podem ser vacinadas e que tudo isso pode acabar o quanto antes”, disse ele ao G1.

