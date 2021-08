Ex-BBB Mahmoud muda localização de aplicativo de namoro para Afeganistão e é detonado

Juliana Barbosa, Metrópoles - O ex-BBB Mahmoud Baydoun se envolveu em uma polêmica nas redes sociais e foi detonada pelos internautas. Isso porque ele disse, em seu Twitter, que está “preocupado com os LGBTs do Afeganistão“, e afirmou que mudou a localização de um aplicativo de namoro para Cabul.

“Estou preocupado com os LGBTs do Afeganistão. Mudei a localização do Grindr pra Cabul pra perguntar se alguém precisa de ajuda, mas o app não roda lá. Tenso!”, publicou, na manhã desta segunda-feira (16/8).

Logo em seguida, os internautas detonaram a publicação do ex-No Limite: “Amado??? Quem vai pensar em transar no momento desses”, escreveu um. “O país sendo tomado! E o sabido achou que a internet e um app ia tá de boa para ele fazer perguntas”, disse outro. “Vamos supor que o impossível acontecesse e alguém te respondesse. Que tipo de ajuda você poderia dar?”, questionou mais um.

