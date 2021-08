Ex-BBB Wagner Santiago promete 'tomar providências' após ter vídeo íntimo vazado

Material de nudez do ex-BBB vazou da plataforma adulta OnlyFans e foi parar no Twitter edit

247 - Após ter um vídeo íntimo com uma parceira vazado nas redes sociais, o ex-BBB Wagner Santiago disse nesta segunda-feira (9) estar 'tomando providências'.

Santiago tem uma conta na plataforma adulta OnlyFans, mas repudiou a divulgação de seu material no Twitter. Com as imagens, o nome de Wagner e o termo "beijo grego" chegaram aos assuntos mais comentados do Twitter.

O ex-BBB afirmou que o conteúdo do vídeo é trivial e o que importa mesmo é um assinante do OnlyFans vazar o material. "É um conteúdo privado e não é divulgado de maneira proposital como muitos pensam, em respeito a quem me prestigia lá no OnlyFans. Estou tomando providências, sim ou claro? Depois vão lá na minha DM chorar as pitangas. Aí já é tarde demais!".

