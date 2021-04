Ex de Tom Veiga chora após ser acusada de envenenamento

Ela classificou a história como “mentirosa”, revelou que sofre com xingamentos nas redes sociais e que ainda é a favor da exumação do corpo do ator. “Sou a principal interessada”, avaliou edit

247- Cybelle Hermínio, ex-mulher de Tom Veiga, chorou ao falar sobre as acusações de que teria envenenado o intérprete de Louro José. Ela deu entrevista ao jornalista Roberto Cabrini no ‘Domingo Espetacular’ exibido no último domingo (11). A informação é do portal Época.

Ela classificou a história como “mentirosa”, revelou que sofre com xingamentos nas redes sociais e que ainda é a favor da exumação do corpo do ator. “Sou a principal interessada”, avaliou.

“Nesse momento eu tenho jornalistas que me chamam de monstro, e pessoas que me definem como assassina, vagabunda, usurpadora”, disparou Cybelle.

Cybelle ganhou o noticiário semana passada após um amigo de Veiga expor diálogos apontando denúncias envolvendo violência doméstica. Ela teria o agredido e ele teria dito, três dias após falecer, que gostaria de retirar Cybelle de seu testamento.

