Exército desenha máscaras de militares em foto e vira piada nas redes

O site do Centro de Avaliações do Exército publicou fotos em que militares aparecem com máscaras desenhadas digitalmente em fotos de um curso que o Exército realizou na Marinha do Brasil edit

247 - O site do Centro de Avaliações do Exército publicou fotos em que militares aparecem com máscaras desenhadas digitalmente em fotos de um curso que o Exército realizou na Marinha do Brasil, em novembro do ano passado.

O evento foi no Centro de Medicina Operativa da Marinha (CMOpM) e contou com a participação de 22 pessoas, para proporcionar aos militares condições de aplicarem os conhecimentos práticos adquiridos no socorro e no resgate de vítimas clínicas ou de trauma.

As fotos, porém, se tornaram motivo de piadas nas redes sociais. Confira:

O exército brasileiro fez uma montagem tosca em uma foto para fingir que as pessoas usavam máscara.



Photoshop Padrão Pazuello pic.twitter.com/g9BvbaRTYZ — Roberto Andrés (@rrandres) January 22, 2021

Eu achava que era meme mas sim o exército PINTOU máscara meme nenhum consegue chegar aos pés da realidade do br pic.twitter.com/b45wSTYaLT January 23, 2021

Não é que o Exército conseguiu ensinar Bolsonaro a usar máscara?

Paint pic.twitter.com/8HlWaaXPbk — Tucano Vermelho (@TucanoVermelho) January 23, 2021

o exército brasileiro pintando meio fio no home office pic.twitter.com/B2NfAiUjFl — ɐʍɐ (@awamaia) January 22, 2021

"A hipocrisia é o tributo que o vício presta à virtude"



A máscara fake é o tributo que toscos prestam à epidemiologia



O despachante não está nem no nível do toscohttps://t.co/LzNNYvB666 — Conrado Hubner (@conradohubner) January 22, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais