Extremista bolsonarista viraliza ao usar camisa de Ustra com imagem de Nossa Senhora

247 - Carlos Brilhante Ustra, um dos torturadores mais sanguinários do período da ditadura militar e ídolo de Jair Bolsonaro, chegou aos assuntos mais comentados do Twitter após uma bolsonarista extremista tirar uma foto com uma camisa com a imagem do torturador e uma estátua de Nossa Senhora.

Internautas logo se chocaram com tamanha contradição presente em uma só imagem.

Ustra comandou o Doi-Codi de São Paulo entre 1970 e 1974 e coordenava de perto todas as torturas no local.

INACREDITÁVEL...



A "cristã cidadã de bem" é devota de Jesus, da mãe de Jesus e de Ustra.



Só lembrando:



- Ustra foi chefe de um dos órgãos da ditadura militar que mais torturou e matou opositores. Ele sentia prazer em torturar mulheres enfiando insetos e ratos nas suas vaginas. pic.twitter.com/2UgqzDznNJ — Berobero Correia (@BeroberoCorreia) November 13, 2022

