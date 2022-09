Eymael cita “premonição”, diz que vencerá Lula no 2º turno e vira piada nas redes: “fortes sinais”

Apoie o 247

247 - Candidato à Presidência da República pela 6ª vez, José Maria Eymael (DC) publicou em seu perfil no Twitter uma “premonição” de vitória nas eleições de 2022. Segundo ele, derrotaria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no 2º turno, que segue liderando as intenções de voto.

“PREMONIÇÃO! Estarei no Segundo Turno e DERROTAREI LULA! SINAIS! FORTES SINAIS !”, escreveu o ex-deputado.

Em seu registro de candidatura, o candidato, que não consegue pontuar nas pesquisas, pediu para ser identificado na urna eletrônica como Constituinte Eymael.

