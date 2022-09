Internautas apontam que Fábio Farias cochicha com Ciro e imediatamente leva recado para Bolsonaro durante debate (vídeo)

A série de cochichos nos bastidores do debate do SBT viralizou nas redes edit

247 - Internautas não deixaram passar batido uma cena dos bastidores durante o debate do SBT que logo ganhou as redes sociais. Nas imagens abaixo é possível ver o ministro da Secom Fábio Farias cochichando no ouvido de Ciro Gomes e imediatamente indo na direção de Jair Bolsonaro fazer a mesma movimentação de cochicho.

Nas redes, internautas indignados apontam que tal movimentação deixa claro o quanto Ciro se rendeu ao bolsonarismo.

Veja:

Antes do debate Ciro fala algo no ouvido de Fábio Farias que, na sequência, fala ao ouvido do Bozo. Veja. RIP Ciro. Ele nunca será presidente.#DebateNoSBT pic.twitter.com/PHiyCake6f — Denise Arcoverde (@denisearcoverde) September 25, 2022

