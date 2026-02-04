Falas de Dudu Camargo sobre Luiz Bacci e sua suposta fuga viram inquérito policial

247 - A Polícia Civil de São Paulo instaurou um inquérito para apurar declarações feitas por Dudu Camargo envolvendo o apresentador Luiz Bacci. A investigação foi aberta após Bacci protocolar uma queixa-crime contra o comunicador, em razão de acusações feitas publicamente em um podcast. As informações foram publicadas no Metrópoles.

O caso tem origem em falas proferidas por Dudu Camargo no fim de janeiro, durante participação no Link Podcast. No programa, o comunicador disse ter uma “bomba” e afirmou que um apresentador conhecido teria deixado o Brasil para escapar de investigações relacionadas a um suposto envolvimento no caso do Banco Master. O trecho com as declarações foi retirado do ar nesta terça-feira (3).

Sem citar diretamente o nome de Luiz Bacci, Camargo afirmou: “Tem uma bomba, é exclusivo isso, apresentador famoso está foragido, ele some da emissora, do programa, nós sabemos o paradeiro dele e o porquê ele fugiu”. Em seguida, acrescentou: “Esse apresentador famoso não está mais no Brasil e disse o seguinte para pessoas mais próximas: que ele não está atendendo telefonema de quase ninguém, ele está fugindo”.

Apesar de não mencionar o nome, a imagem de Luiz Bacci foi exibida enquanto o assunto era comentado no podcast. Em outro momento, Camargo ainda disse: “Você quer que eu releve o nome do apresentador, para você ficar feliz? Ou você vai revelar? O processo você paga”.

Na queixa-crime apresentada às autoridades, Luiz Bacci sustenta que permaneceu em sua residência, em São Paulo, nas semanas em que as acusações circularam. Além de pedir a responsabilização criminal de Dudu Camargo, o apresentador solicitou a apuração formal do conteúdo divulgado no programa.

Em nota, a defesa de Bacci afirmou que as falas extrapolaram os limites da liberdade de expressão. “Esses discursos irresponsáveis não apenas atacaram a honra de Luiz Bacci, mas também levantaram suspeitas infundadas sobre sua integridade e reputação”, disseram os advogados.

A Polícia Civil informou que o inquérito vai reunir depoimentos e analisar o material veiculado para verificar se houve prática de crimes contra a honra ou outros ilícitos. Até a conclusão da apuração, os envolvidos não se pronunciaram além das manifestações já tornadas públicas.