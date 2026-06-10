Falsa adolescente de 37 anos já fingiu ser menina de 11 e praticou golpes na Serra Gaúcha

247 - Amanda Maria Souza de Oliveira, denunciada em Santa Catarina por fingir ser uma adolescente para obter abrigo e vantagens de uma família em Joinville, já havia sido acusada de usar uma estratégia semelhante no Rio Grande do Sul. Em 1º de janeiro de 2024, quando tinha 35 anos, ela teria se apresentado como uma menina de 11 anos para tentar ser acolhida por uma moradora de Pinto Bandeira, município da Serra Gaúcha vizinho a Bento Gonçalves.

As informações são de O Globo. De acordo com uma ocorrência registrada pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul, Amanda dizia se chamar Melissa e afirmava ser vítima de uma rede que a mantinha em cativeiro e a obrigava à prostituição. A história levou a família que a recebeu a acionar o Conselho Tutelar, após desconfiar da versão apresentada.

O caso no Rio Grande do Sul resultou na lavratura de um Termo Circunstanciado por falsa identidade, crime previsto no artigo 307 do Código Penal. A ocorrência foi encaminhada ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Bento Gonçalves.

Segundo o boletim de ocorrência, a Brigada Militar foi chamada pela conselheira tutelar Ivone Maria Cosme Ferrari Marcelino depois de receber informações de que uma família estaria acolhendo uma suposta criança em situação de risco. Amanda teria procurado abrigo dizendo ser uma menina de 11 anos que fugia de um grupo criminoso.

A família, no entanto, passou a desconfiar da história pouco depois de recebê-la em casa. Conforme o relato apresentado à polícia, as características físicas e o comportamento da suposta criança não correspondiam à idade informada.

Ao chegarem ao local, os policiais também perceberam que a mulher não aparentava ser menor de idade. Questionada pelos agentes, ela admitiu que sua verdadeira identidade era Amanda Maria Souza de Oliveira e que tinha 35 anos.

O boletim registra ainda o depoimento da moradora que acolheu Amanda. Segundo o relato, a mulher entrou em contato pedindo abrigo e se apresentando como menor de idade. A moradora afirmou que, logo após recebê-la, percebeu que ela não era uma criança.

Ainda de acordo com a ocorrência, Amanda teria pedido para ser adotada. As inconsistências entre a história contada e o comportamento observado pela família aumentaram a desconfiança, o que levou os moradores a procurar o Conselho Tutelar.

Após Amanda admitir sua identidade, a Brigada Militar entrou em contato com a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Bento Gonçalves. A autoridade policial orientou o registro da ocorrência por falsa identidade.

O episódio ganhou nova repercussão depois que Amanda foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina. Segundo a denúncia, ela enganou uma família em Joinville por 14 meses ao simular ser uma menina de 12 anos, com o objetivo de obter vantagens como moradia, alimentação e medicamentos.

No caso catarinense, a denúncia apresentada pelo MP-SC aponta que Amanda teria sustentado a falsa identidade durante mais de um ano. A estratégia descrita pelas autoridades em Santa Catarina se assemelha ao episódio registrado anteriormente na Serra Gaúcha, onde ela também teria tentado se passar por criança para conseguir acolhimento.

No despacho final do caso ocorrido em Pinto Bandeira, o oficial revisor apontou a existência, em tese, do crime de falsa identidade e determinou a remessa dos autos à Justiça. O procedimento ficou sob responsabilidade do Juizado Especial Criminal da Comarca de Bento Gonçalves.