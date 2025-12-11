Falsa notícia sobre morte de Fernanda Montenegro causa indignação e reacende debate sobre limites nas redes

247 - Uma publicação de mau gosto sobre a suposta morte de Fernanda Montenegro viralizou na noite de quarta-feira (10) e provocou uma onda de indignação entre usuários do X, antigo Twitter. A informação falsa, divulgada com uma foto em preto e branco da atriz ao lado de uma imagem de “luto”, ultrapassou 2,7 milhões de visualizações e rapidamente mobilizou fãs e admiradores da veterana. Os dados e detalhes foram publicados originalmente pelo Metrópoles.

O conteúdo enganoso levou internautas a criticarem duramente a prática de criar boatos envolvendo celebridades. “A pessoa tem que ser muito sem o que fazer para inventar isso”, escreveu uma usuária. Outro perfil lamentou o uso da mentira como entretenimento: “Eu tenho um nojo enorme de quem faz fake news com morte”. Houve ainda quem reagisse com revolta pessoal: “Se fosse minha mãe, eu processava”.A repercussão negativa evidencia mais uma vez a velocidade com que informações falsas se espalham e o impacto emocional causado por boatos envolvendo figuras públicas.

Aos 96 anos, Fernanda Montenegro segue ativa, lúcida e presente em projetos culturais — fato que tornou o episódio ainda mais revoltante para fãs.

Viralização coincide com lançamento de trailer

A circulação da notícia falsa ocorreu no mesmo dia em que a atriz ganhou destaque real e positivo: o lançamento do trailer de Velhos Bandidos, anunciado como o último filme de sua carreira nos cinemas. A coincidência reacendeu críticas sobre o oportunismo de perfis que produzem conteúdo sensacionalista para aproveitar momentos de alta visibilidade de artistas.

O que esperar do último filme da carreira

Dirigido por Ivo Machado, Velhos Bandidos apresenta Fernanda Montenegro no papel de Marta, que vive com Rodolfo, interpretado por Ary Fontoura. O casal, cansado da monotonia, decide arquitetar um assalto a banco e recruta os jovens criminosos Nancy (Bruna Marquezine) e Sid (Vladimir Brichta) para executar o plano perfeito. No entanto, o investigador Oswaldo, vivido por Lázaro Ramos, entra em cena para complicar os planos do quarteto.

A produção, que reúne diferentes gerações de atores consagrados, promete ser um marco afetivo para o público brasileiro, especialmente por marcar a despedida de Fernanda Montenegro das telonas. O longa estreia nos cinemas em 5 de março de 2026.Debate sobre responsabilidade digital

