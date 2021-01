Fãs “cancelam” Neymar após foto ao lado de Flávio Bolsonaro no Rio

O camisa 10 do PSG foi homenageado com o molde de seus pés para ser gravado na calçada da fama do Maracanã e foi recebido pelo senador, filho de Jair Bolsonaro edit

Roberto Wagner, Metrópoles - A foto postada por Neymar ao lado do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) durante evento em que tirou o molde de seus pés para ser gravado na calçada da fama do Maracanã não foi bem recebida por fãs do craque. No Twitter, muitos trataram de “cancelar” o jogador do PSG, que já havia sido alvo de muitas críticas neste início de ano após festa de Réveillon para cerca de 150 pessoas.

Neymar foi acompanhado por uma equipe do Maracanã durante a cerimônia para ficar eternizado no Maracanã e entre os anfitriões estava o filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). São pelo menos dois registros ao lado do senador.

Leia mais no Metrópoles.

O conhecimento liberta. Saiba mais