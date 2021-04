Fãs resgatam mensagem emocionante de Paulo Gustavo sobre Covid-19: "rir é um ato de resistência" (vídeo)

Bruna Nardelli, Metrópoles - Em meio a correntes de oração para a recuperação de Paulo Gustavo, internado desde 13 de março com Covid-19, fãs do artista resgataram um vídeo em que ele faz uma reflexão sobre a pandemia. Na mensagem, extraída do último especial de fim de ano do humorístico 220 volts, ele fala sobre esperança, positividade e força do humor para enfrentar tempos difíceis.

“O humor salva, transforma, alivia, cura, traz esperança pra vida da gente. Essa pandemia deixou bem clara também a importância da arte nas nossas vidas […] Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Eu me sinto realizado de estar conseguindo te fazer feliz. Rir é um ato de resistência”, diz Paulo, em um trecho da gravação.

preocupada com o Paulo Gustavo e triste demais pois me deparei com ESTE vídeo pic.twitter.com/HvnMuwpnHp April 3, 2021

