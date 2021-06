Felipe Castanhari detona Copa América no Brasil: "Bolsonaro, você é um bosta, um lixo" (vídeo)

Youtuber usou o tom de indignação para condenar a realização da Copa América no Brasil edit

247 - O youtuber Felipe Castanhari usou o tom de indignação em seus stories no Instagram para condenar a realização da Copa América no Brasil.

"Como tem gente defendendo a realização desse campeonato? gente do mundo inteiro no Brasil, trazendo novas cepas, graças ao bosta do Bolsonaro, aquele lixo”, disparou ele.

Após o desabafo, o nome do youtuber é um dos assuntos mais comentados no Twitter na manhã desta terça-feira (1).

não mas o felipe castanhari full putaço comendo o cu de bolsominion me fez sorrir d+ hoje pic.twitter.com/Ntnl4eBiXY — titi (@selfieservices) June 1, 2021

