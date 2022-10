Felipe Neto descasca várias fake news disparadas por Nikolas Ferreira contra Lula: “seu chupetinha de genocida” (vídeo)

Deputado federal mais votado da história de Minas, Nikolas surge no cenário como uma potência bolsonarista, cotado inclusive para disputar no futuro a Presidência pelos extremistas edit

247 - O youtuber Felipe Neto gravou um vídeo para desconstruir um vídeo postado pelo Deputado federal mais votado da história de Minas Gerais, Nikolas Ferreira, em que o bolsonarista dispara várias fake news contra o ex-presidente Lula em temas centrais referentes à legalização das drogas, aborto, religião e chavões constrúidos pela extrema-direita como o clássico “o Brasil vai virar uma Venezuela”.

Neto apelida Nikolas como “chaveirinho do fascismo”, “chupetinha de genocida” e desmistifica as mentiras propagadas pelo bolsonarismo que ganharam mais força no segundo turno, como a de dizer que Lula defende o aborto e quer liberar as drogas no país.

Nikolas Ferreira surge no cenário nacional como uma potência bolsonarista, cotado inclusive para disputar no futuro a Presidência pelo grupo extremista.

Nunca respondi esse chaveirinho de miliciano, essa será a primeira e única vez.



A burrice não tem limites. pic.twitter.com/h2cj55kFtt — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) October 4, 2022

