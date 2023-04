Felipe Neto desmascara erro grosseiro de geopolítica do portal Antagonista, que atacou Dilma (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O youtuber Felipe Neto percebeu um erro grosseiro de geopolítica do portal Antagonista ao atacar Dilma Rousseff.

Ao fazer a cobertura da posse da presidente no Banco dos Brics, o portal, com tom misógino, atacou sua frase "esse Sul que conta também com países do Norte”, a respeito de países que compõem blocos econômicos importantes, ironizando com a legenda “Dilma voltou”.

Felipe Neto então rebateu o portal: O Antagonista provando que não sabe conceitos básicos de geopolítica. A Austrália, por exemplo, está no hemisfério Sul do planeta, mas participa do bloco dos ‘países do norte’. Será que vão apagar o vexame?”.

O Antagonista provando q não sabe conceitos básicos de geopolítica.



A Austrália, por exemplo, está no hemisfério Sul do planeta, mas participa do bloco dos "países do norte".



Será que vão apagar o vexame? https://t.co/NUgXRN6dfj April 14, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.