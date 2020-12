Felipe Neto detona Carlinhos Maia após festa que contaminou 47 funcionários: "demoninho"

A festa de Natal promovida por Carlinhos Carlinhos Maia está sendo alvo de várias críticas, incluindo do youtuber Felipe Neto, após 47 funcionários se contaminarem pela Covid-19 e dois deles estariam internados em UTI´s edit

247 - A festa de Natal promovida por Carlinhos Carlinhos Maia está sendo alvo de várias críticas, incluindo do youtuber Felipe Neto, após 47 funcionários se contaminarem pela Covid-19 e dois deles estariam internados em UTI´s.

“Parabéns a todos os envolvidos. Agora multiplica esse número, pensando em quantas pessoas devem ter sido infectadas pelas pessoas q pegaram na festa. Será q a consciência pesa? Eu duvido.”, criticou o youtuber.





Como resposta, o humorista agrediu verbalmente Neto: “Demônio é seu cu, uma peste dessa que passou a vida toda falando mal de todo mundo. Errado pra caralho tbmmm, vive julgando os outros!! Sai do meu pé chulé”.





O humorista também poderá ser responsabilizado criminalmente por promover uma festa no momento em que milhares estão morrendo em decorrência do vírus. O deputado federal e ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha (PT-SP) usou as redes sociais nesta sexta-feira (25) para comentar sobre a festa. Segundo Padilha, o blogueiro pode responder por “crime sanitário”.

