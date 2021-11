Felipe Neto e internautas comemoram retirada humilhante do "touro de ouro" do mercado financeiro (vídeo)

Apoie o 247

247 - Internautas, como o caso do youtuber Felipe Neto, comemoraram a retirada do cafona Touro de Ouro na sede da B3, no centro de São Paulo, após determinação da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU). Na manhã desta quarta-feira (24), o assunto era um dos temas mais comentados do Twitter.

O órgão é da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), que determinou a retirada da obra e estipulou que uma multa deve ser realizada pela falta de licença urbanística para a estátua ocupar o local, infringindo os artigos 39 e 40 da Lei Cidade Limpa.

Veja o momento da retirada:

Acompanhe a repercussão:

Maluco eu tô passando mal de rir das viúvas do touro da B3.



Os liberal PUTÍSSIMO q ele foi removido! Hahahhahahahhahahttps://t.co/scwS0SVkDC — Felipe Neto (@felipeneto) November 24, 2021

O Tourão dourado micou



Sinal de que a Faria Lima não é dona de toda a cidade de São Paulo. Ainda. https://t.co/GXjyQTkvOz — José Roberto de Toledo (@zerotoledo) November 24, 2021

A prefeitura de SP determinou, finalmente, a retirada do "touro de ouro" ridículo em frente à Bolsa (B3). A "obra de arte", promocional e propagandística, foi colocada na via pública sem qualquer respeito às normas municipais. Desperdício de tempo, dinheiro e inteligência. PUBLICIDADE November 24, 2021

Enorme covardia a comparação entre a cracolândia e o touro cafona da B3. Uma é questão de saúde pública, enquanto o outro é o reflexo de uma elite do atraso. Aliás, o touro foi tarde! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) November 24, 2021

LUTO NA FARIA LIMA! https://t.co/beB2B2CMZG — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) November 23, 2021