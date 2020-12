Festão de Neymar terá diversas atrações musicais e já é chamado de “Neymarpalooza”

247 - A festa que o jogador de futebol Neymar irá promover para 500 pessoas em meio à pandemia, no final do ano, terá a presença de diversas atrações musicais.

Segundo o colunista do portal Metrópoles Leo Dias, Neymar fará a própria programação em comemoração ao novo ano. Segundo informações enviadas à coluna, o jogador do Paris Saint-Germain promoverá uma festa de cinco dias em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Entre as atrações, estão Léo Santana, Ludmila, Grupo Menos é Mais, Harmonia do Samba e Wesley Safadão.

