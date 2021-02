Filho de Karol Conká recebe abuso de internautas e pede mais empatia: "não tenho nada a ver com BBB"

O filho de 15 anos da rapper vem sofrendo ataques na internet após intensa condenação das atitudes de sua mãe dentro da casa. "Se coloquem no meu lugar, imaginem se fosse alguém te ameaçando e xingando a sua mãe", pediu o menino edit

247 - Jorge Conká, filho da rapper e participante do BBB21 Karol Conká, relatou abusos sofridos por parte de internautas após intensa condenação das atitudes da mãe dentro da casa.

O menino pediu mais empatia, e ressaltou que nada tem a ver com o programa.

"Eu não tenho nada a ver com o que acontece dentro ou fora daquela casa", disse, nos stories da conta oficial de Karol no Instagram.

"As pessoas viraram reféns de vidas que não são delas, e começaram a incitar ódio a pessoas aleatórias. Se coloquem no meu lugar, imaginem se fosse alguém te ameaçando e xingando a sua mãe. Zero empatia, rapaziada. A única coisa que peço é empatia da parte de todos", completou.

As informações foram dadas pelo portal F5, da Folha de S.Paulo.

Karol foi responsável pela saída de Lucas Penteado da casa, após ter abusado emocionalmente dele em diversas ocasiões. Ela é vista por grande parte dos telespectadores como a principal vilã da atual edição.

