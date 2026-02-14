Fim de jogo no BBB 26: Edilson é expulso após briga com Leandro

247 - O Big Brother Brasil 26 amanheceu neste sábado (14) com uma baixa importante no elenco. Edilson Capetinha foi expulso do reality após um confronto direto com Leandro, episódio que a produção considerou quebra das regras do programa.

Segundo o relato, o incidente ocorreu durante a madrugada, quando Leandro entrou no quarto em que Edilson dormia e acendeu a luz, dando início a uma discussão que escalou rapidamente.

De acordo com a dinâmica mostrada no programa, Edilson reclamou da atitude do colega e a troca de provocações se intensificou. Em meio ao bate-boca, o ex-jogador partiu para o confronto físico e encostou no rosto do rival, gesto que, pelas regras do reality, configura agressão e resulta em desclassificação imediata.

Após revisar as imagens, a produção chamou Edilson ao confessionário e comunicou a decisão à casa. No anúncio, a direção foi direta: "Atenção! Nós avaliamos as imagens da atitude do Edilson com Leandro, ele ultrapassou os limites permitidos, desrespeitou as regras do programa. Edilson está desclassificado no 'BBB 26". O comunicado encerrou qualquer possibilidade de permanência do participante no jogo.

Antes disso, a discussão já havia tomado conta das redes sociais. Telespectadores apontaram a infração e passaram a cobrar providências. A repercussão aumentou a pressão sobre a produção, que optou por aplicar a punição máxima prevista no regulamento.

O conflito começou quando Leandro entrou no quarto coletivo e acendeu a luz, despertando Edilson. Irritado, o ex-jogador reclamou e ouviu do rival que o espaço era compartilhado. A troca de farpas seguiu, com xingamentos e provocações, até que o contato físico aconteceu e a situação saiu do controle.

Com a expulsão, o jogo ganha novos contornos e a casa precisa se reorganizar sem um de seus participantes mais conhecidos.