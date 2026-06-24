Flopada com público, Virginia deve deixar Globo após cobertura da Copa

247 - A participação de Virginia Fonseca na cobertura da Copa do Mundo de 2026 pela Globo deve terminar junto com o torneio, sem previsão de continuidade em um projeto fixo na emissora. A influenciadora foi escalada como correspondente internacional nos Estados Unidos para produzir conteúdos ligados às cidades-sede da Seleção Brasileira, mas a aposta teria ficado abaixo das expectativas internas.

As informações são do Canal D, do portal O Dia. Segundo a apuração, a presença de Virginia no Domingão com Huck não teria alcançado os resultados esperados em audiência, engajamento e retorno publicitário, o que teria levado a Globo a descartar, por ora, um contrato de longo prazo com a criadora de conteúdo.

A chegada de Virginia ao projeto foi vista como uma tentativa de aproximar a cobertura da Copa de um público mais conectado ao universo digital. Com forte presença nas redes sociais e grande alcance entre seguidores, ela foi escolhida para apresentar reportagens e conteúdos especiais diretamente dos Estados Unidos, país que recebe partidas do Mundial ao lado de México e Canadá.

Nos bastidores, a aposta teria contado com apoio de Luciano Huck. O apresentador enxergaria no apelo digital da influenciadora, que ganhou notoriedade vendendo jogos de tigrinho em sua conta no Instagram, uma oportunidade de ampliar o alcance do Domingão durante a cobertura esportiva. No entanto, a recepção do público não teria acompanhado a expectativa criada em torno da contratação.

De acordo com o relato publicado, fontes de mercado apontam que o desempenho comercial do quadro ficou aquém das metas estabelecidas. Além disso, a audiência oscilante e as críticas nas redes sociais teriam acendido um alerta na emissora.

Nas plataformas digitais, parte dos internautas questionou a desenvoltura de Virginia nas reportagens. A influenciadora passou a ser alvo de comentários negativos sobre sua atuação como correspondente, especialmente nos conteúdos dedicados a mostrar cidades ligadas à trajetória da Seleção Brasileira na competição.

Com esse cenário, a permanência de Virginia na grade da Globo teria prazo determinado. Salvo uma mudança expressiva na reação do público até a final da Copa, a tendência é que o vínculo profissional termine com o encerramento da cobertura do torneio.