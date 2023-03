Fotógrafa que rejeitou Coach misógino do Campari avalia comportamento: 'Tenho pena, mas não sou responsável por esse trauma'

Apoie o 247

247 - Joelma Handziuk tem hoje 53 anos. Há três, quando passou dos 50, ela rejeitou Thiago Schutz, o Coach do Campari ou Calvo do Campari ou Coach Red Pill durante um reality show. Imediatamente começaram a surgir teorias nas redes sociais de que Joelma foi "responsável pelo trauma" do rapaz, que dissemina discursos misóginos em seu perfil no Instagram.

"No fundo tenho pena. Uma pena espiritual, porque é preciso evoluir muito para apagar isso. Mas não sou responsável por esse trauma, esse comportamento", avaliou ela, durante uma live com a cantora Bruna Volpi.

Bruna fez um vídeo expondo a história de Thiago antes de se tornar coach e contou sobre a rejeição pública que ele recebeu de Joelma em "O crush perfeito".

Na teoria dela, o episódio foi a gota d'água para que Thiago se tornasse um homem que despreza mulheres com mais de 30 anos e que propagaga que mulheres mais velhas "perdem o valor sexual no mercado".

"Nunca fui para o programa para arrumar um namorado. Sempre foi para mim um trabalho e uma forma de defender causas nas quais acredito. Uma delas é o direito da mulher envelhecer em paz", justifica Joelma, que, no entanto, acabou ficanbdo com outro participante: "Química é uma coisa que bate ou nao e com ele não bateu. Eu não era obrigada a ficar com quem eu não queria".

Joelma foi casada duas vezes, tem dois filhos adultos, é fotógrafa e modelo no Paraná e feminista, para desespero do coach, relembra reportagem do portal Extra.

