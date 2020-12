Fotos pessoais de Gabriel Jesus e Diego Costa são encontradas dentro de Bíblia

247 - Um homem em Londres, no Reino Unido, se assustou com o que achou em uma cópia da Bíblia que tinha adquirido em uma loja de caridade. O motivo: entre as paginas, encontrou fotos de Gabriel Jesus, do Manchester City, e Diego Costa, do Atlético de Madrid, deitados ao lado de uma mesma mulher.

As imagens mostram os jogadores relaxados e rindo com a mulher.

Segundo o tabloide The Sun, a mulher que fez a doação é de origem latina.

