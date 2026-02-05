Frota ataca Brunna Gonçalves após defesa de Ludmilla em polêmica com o SBT: "loira"

247 - A polêmica envolvendo Ludmilla, o SBT e acusações de racismo ganhou um novo capítulo após declarações públicas de Brunna Gonçalves e a reação do ator Alexandre Frota nas redes sociais. A dançarina, que é casada com a cantora, saiu em defesa da companheira e criticou a emissora, enquanto Frota respondeu com ataques pessoais à ex-participante do BBB.

A controvérsia começou quando Ludmilla se recusou a conceder entrevista ao SBT, alegando que a emissora mantém em seu quadro um profissional que ela considera racista.

Questionada pela coluna se apoiava a decisão da esposa, Brunna foi direta ao confirmar o posicionamento. “Com certeza! Porque eu acompanho com ela, estou com ela do lado, eu sei o quanto ela sofre, o quanto esse assunto para ela é difícil. Então, eu estou com ela sempre. Eu nunca vou apoiar emissora racista. Racistas não passarão!”, afirmou a dançarina.

A declaração provocou reação de Alexandre Frota, que comentou uma publicação sobre o tema no Instagram. Em tom crítico, o ator escreveu: “Quem essa moça acha que é com essa pauta? Não tem talento, vive às custas do que sobrou da Ludmilla porque já mexeu tanto naquela cara que não dá pra reconhecer… Engraçado fala muito da cor, de racismo, mas o cabelo está loiríssimo”.

A discussão está inserida em um contexto mais amplo de embate entre Ludmilla e o SBT. Recentemente, a cantora se negou a falar com um jornalista da emissora e afirmou que não daria entrevistas a um canal que mantém em seu elenco alguém que ela considera racista. A referência foi ao apresentador Marcão do Povo, que atualmente comanda o programa Primeiro Impacto.

O conflito entre Ludmilla e o apresentador vem de anos. Em 2017, quando ainda trabalhava na Record, Marcão do Povo chamou a cantora de “pobre macaca”, episódio que resultou em uma longa disputa judicial entre os dois. Desde então, a artista afirma ser alvo de ataques e diz que o caso ainda tem impacto em sua vida pessoal e profissional.

Na mesma entrevista à coluna, Brunna reforçou o peso emocional da situação para o casal e voltou a demonstrar apoio à esposa. “Não tem como não sentir, a gente vê o quanto ela sofre, o quanto ela é atacada, o quanto ela sofre racismo. Então, é minha esposa, dói em mim ver o quanto ela está triste”, declarou.

Até o momento, nem o SBT nem Alexandre Frota se manifestaram oficialmente além das publicações já feitas nas redes sociais. A polêmica segue repercutindo entre fãs, artistas e internautas, reacendendo o debate sobre racismo, liberdade de expressão e responsabilidade de figuras públicas e emissoras de televisão.