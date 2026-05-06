Gabriela Duarte desabafa sobre rompimento com a mãe, Regina Duarte

247 - Gabriela Duarte, de 52 anos, falou sobre a decisão de romper profissionalmente com a mãe, Regina Duarte, e afirmou que o afastamento foi necessário para construir uma trajetória mais autônoma. Em entrevista ao podcast “MenoTalks”, a atriz disse que não queria ser vista como uma extensão da mãe nem se sentir obrigada a compartilhar as mesmas ideias dela.

Segundo Gabriela, a decisão envolveu tanto a busca por independência na gestão da carreira quanto divergências ideológicas com Regina Duarte, o que acabou provocando conflitos familiares.

A atriz afirmou que o incômodo surgiu ao perceber que era chamada com frequência para trabalhos ao lado da mãe. Para Gabriela, essa repetição consolidava uma imagem de dupla inseparável e reforçava a percepção de dependência profissional.

“Estão me chamando para trabalhar demais com a minha mãe, essa dupla colou demais. A gente está colada como profissionais, e não quero isso", disse Gabriela Duarte.

Busca por identidade própria

Durante a entrevista, Gabriela explicou que a decisão não foi tomada para atender expectativas externas, mas por uma necessidade pessoal de afirmar a própria identidade artística. Ela afirmou que sempre desejou mais espaço para si mesma, independentemente da reação do público.

"Sempre soube que queria mais, e não era para o público, não era para ninguém. Era para mim", disse ela.

A atriz relatou que a carreira consolidada de Regina Duarte também pesou em sua decisão. Para Gabriela, a mãe já tinha uma trajetória reconhecida, enquanto ela precisava abrir caminhos próprios e deixar de ser associada permanentemente à figura materna.

O processo, segundo Gabriela, não foi simples. Ela contou que conversou diretamente com Regina Duarte sobre a necessidade de se afastar profissionalmente, mas a reação da mãe não foi positiva.

"Tive a conversa com ela, e ela não gostou. Já brigava com a coisa há muito tempo".

Conflitos familiares

Gabriela afirmou que o rompimento profissional gerou atritos dentro da família. Ainda assim, avaliou que a decisão foi importante para encerrar um ciclo e permitir que ela assumisse sua própria trajetória.

A atriz também destacou que não se sentia mais obrigada a caminhar sempre ao lado da mãe, como se as duas precisassem manter uma imagem de unidade permanente no campo profissional e pessoal.

"Não sou a mesma pessoa que ela, me recuso a ser", disse Duarte.

Ao falar sobre o tema, Gabriela deixou claro que o afastamento não se restringiu à carreira. A atriz associou a decisão também a diferenças de pensamento e à necessidade de separar sua identidade pública da imagem construída em torno de Regina Duarte.

A declaração expõe um processo de reposicionamento vivido por Gabriela ao longo da carreira. Filha de uma das atrizes mais conhecidas da televisão brasileira, ela afirmou que precisou enfrentar resistências para deixar de ser tratada como parte de uma dupla profissional e consolidar sua autonomia artística.

O desabafo no podcast recoloca em evidência a relação entre as duas atrizes, marcada por laços familiares, trajetórias na televisão e diferenças que, segundo Gabriela, influenciaram sua decisão de seguir um caminho mais independente.