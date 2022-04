Gabriela Prioli estreia como "musa intelectual do carnaval" e gera revolta na web: "desconstruindo estereótipos"

Internautas compararam declaração de Prioli com antigo comentário da cantora Malu Magalhães que virou meme edit

247 - Gabriela Prioli comemorou o fato de desfilar pela primeira vez no carnaval como musa de escola de samba com um comentário que gerou revolta e também piadas nas redes.

"Vejo como uma chance de desconstruir estereótipos. Afinal, por que a musa não pode ser uma intelectual? Por qual razão eu não posso trabalhar com a imagem e, também, com o conteúdo? Essa divisão só atrapalha. A maioria das grandes mulheres que conheço ocupam muito bem todos esses espaços. Talvez essas mulheres que todo mundo sempre olhou apenas como 'imagem' só não tenham tido a chance de se apresentarem além dela. E aí todo mundo perde", disse ela em entrevista ao UOL.

"Vou desfilar cheia de brilho e com meus looks de carnaval sabendo que meu diploma de Mestrado pela USP continua válido e que meu livro segue na lista dos mais vendidos. Tenho segurança suficiente para me colocar nesse lugar que perturba preconceitos. E, cá entre nós: gosto disso!", completou.

Os internautas compararam a fala de Prioli com o da cantora Malu Magalhães que virou meme no passado ao reivindicar o direito de brancos fazerem samba.

Relembre:

Veja a repercussão:

Gabriela Prioli "descontruindo estereótipo" é o exemplo dessa intelectualidade progressista branca academicista que passa muito longe entender a mensagem periférica do samba de Candeia e Clementina de Jesus. — Ale Santos (@Savagefiction) April 20, 2022

"Essa é para quem acha que branco não pode sambar"



Prioli pegou o bastão de Malu Magalhães para desconstruir estereótipos.https://t.co/MI1Sk6ssug via @CarnaUOL @UOL — JornalismoWando (@JornalismoWando) April 20, 2022

Bem, espero que esse surto coletivo que foi a Gabriela Prioli sirva de lição pra vocês pararem de exaltar qualquer padrão falando obviedadr política.

Fico feliz que Gabriela Prioli esteja quebrando preconceito de que quem tem mestrado não samba



Só espero que até o final do Carnaval ela perceba que o preconceito é dela https://t.co/Lt8ksW0fLL — Santiago (@pentapolen) April 20, 2022





