Gabriela Prioli se recusa a falar sobre corte do governo na educação pois “está fazendo compras em Nova York” (vídeo)

247 - Gabriela Prioli transitou entre os assuntos mais comentados do Twitter após dizer que não comentaria a respeito do corte bilionário do governo em universidades públicas por estar em Nova York fazendo o enxoval de sua filha.

Após as críticas, ela justificou que há dias tenta dar uma pausa em seu trabalho para cuidar de sua gestação.

Às vésperas do primeiro turno das eleições, o Governo Federal publicou uma norma definindo novo contingenciamento no orçamento do Ministério da Educação. Desta vez, no percentual de 5,8%, resultando em uma redução na possibilidade de empenhar despesas das universidades no valor de R$ 328,5 milhões e de R$147 milhões para os colégios federais.

Somado ao montante que já havia sido bloqueado ao longo do ano, o total retirado das federais é de R$ 763 milhões. Já as unidades de educação básica federais perderam mais de R$ 300 milhões.

Gabriela Prioli dizendo que não vai se manifestar sobre o corte drástico nas verbas da educação pública, pq está em Nova York fazendo compras. pic.twitter.com/BagDbpASUR October 6, 2022

