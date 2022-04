Givaldo, ex-morador de rua, usa morte de MC Kevin para atacar Deolane e ela se revolta: 'Escroto'

Apoie o 247

ICL

247 - Givaldo Alves, ex-morador de rua agredido por um personal trainer, que expôs a mulher com quem se envolveu sexualmente nacionalmente durante entrevista, rebateu as críticas de Deolane Bezerra sobre fama nas redes sociais. No Instagram, o homem debochou das palavras da advogada e ainda usou a morte do marido dela, MC Kevin (1998-2021), de forma explícita para indicar que ambos ficaram conhecidos após tragédias pessoais. Ela se revoltou com os defensores dele: "É ridículo vocês sempre dando razão para homem escroto".

De acordo com o portal Notícias da TV, Deolane gravou uma série de Stories no Instagram, nesta terça-feira (5): "Vou falar uma coisa para vocês, eu estou com um ranço de entrar na internet e ver esse mendigo, que Deus me perdoe senhor, e esse monte de mulher dando atenção para esse cara nojento!".

"Olha, pelo amor de Deus gente, para! Povo tratando o cara como se ele tivesse salvado alguém da morte. Vamos raciocinar, pensar na vida. A mulher está até agora como? Transtornada em uma clínica psiquiátrica e esse cara dando risada aí. Um monte de mulherada linda, beijando, agarrando, credo! Me julguem!", disparou ela, comentando sobre Sandra Maria, mulher do personal trainer Eduardo Alves, que agrediu o mendigo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Naquele dia, Givaldo respondeu às mensagens de Deolane na mesma rede social. "Ouvi você falar sobre mim e percebi muito ódio nas suas palavras. Não sei porque, porém, aqui estou lhe dando a oportunidade de melhor entender, se assim você quiser", iniciou ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Talvez você esteja indignada por um mendigo ter ganhado fama e notoriedade, ainda que por uma tragédia. Mas aí, pensei, talvez tenhamos algo em comum… Florzinha", debochou o homem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Deolane se revolta com alfinetada

A cantora e DJ voltou à internet na tarde desta quarta-feira (6) para se defender mais uma vez. Deolane acusou o mendigo de estupro, mostrou um laudo médico que supostamente comprova a agressão de Sandra Maria, e pediu que os internautas parassem de idolatrá-lo.

"Givaldo, o famoso mendigo. Mendigo por opção, não é, querido? Porque tem habilitação categoria B, daria um ótimo motorista, tem uma dicção perfeita, e forças nos braços para trabalhar, mas prefere usar para outras coisas, né? A minha vida e a sua não tem nada em comum. Nunca queira comparar o que aconteceu na minha vida, enquanto eu estava dormindo, com o q

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE