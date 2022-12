Gkay lançou sapato no rosto de Tatá Werneck durante gravação de programa

Apoie o 247

247 - A participação de Gkay no "Lady Night" segue dando o que falar duas semanas após a exibição do programa pelo Multishow. O portal Splash apurou que a influenciadora causou e deu bastante trabalho durante a gravação do programa de Tatá Werneck. A apresentadora, inclusive, ficou com dó e desesperada com o comportamento da influenciadora, que deixou toda a equipe maluca.

Gkay demorou 40 minutos para sair do palco, deixando a produção apreensiva porque havia outra gravação na sequência. Tata tentava tirá-la do palco, mas sem sucesso. A influenciadora ficava brincando e não saía do espaço.

Segundo uma fonte ouvida pela reportagem, Gkay fazia de tudo para chamar a atenção, e o ambiente ficou constrangedor para quem acompanhava a gravação, incluindo a plateia. Ela chegou a atirar com força um sapato no rosto de Tatá Werneck, mas o Multishow cortou a cena e não a levou ao ar. Depois, Gkay também quebrou uma escultura de gato do cenário ao ficar brincando com o objeto.

A fonte também afirma que Tatá não ficou brava, mas não entendeu o comportamento da influenciadora.

