Globo Rural faz piada com "gado" e internautas veem provocação a seguidores de Bolsonaro

"O gado nunca esteve tão online como em 2020", escreveu o perfil do Globo Rural no Twitter. Veja repercussões edit

247 - O perfil do Globo Rural no Twitter, conhecido por divulgar notícias da agropecuária em tom de humor, fez uma piada no mínimo intrigante nesta quarta-feira (13).

Ao publicar a frase "o gado nunca esteve tão online como em 2020", internautas interpretaram a declaração como uma provocação aos apoiadores e seguidores de Jair Bolsonaro, popularmente chamados de "gado".

O gado nunca esteve tão online como em 2020https://t.co/Yg9No3hEYT January 13, 2021

Veja repercussões:

Aquela ambiguidade que adoramos! — mønkeys (@Gabriell_Fab) January 13, 2021

Gado que estiver on line, não se esqueça que a vacinação pra vcs é em maio e novembro. — Paulo Santos (@OPCsantos) January 14, 2021

Online e na rua sem máscara. January 13, 2021

O que o eleitor do bolsonaro ta fzndo na televisao rpz,tao leiloando ele com o valor de 0 reais mas ngm quis pq ta muito caro pic.twitter.com/pWlwY41KzN — Luizˢᵖᶠᶜ🇾🇪 (@__iluiz) January 14, 2021

