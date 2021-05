Globo vira assunto nas redes após constrangimento de Porchat no programa “Casa Kalimann”, considerado "o pior da história"

247 - O programa “Casa Kalimann”, apresentado pela ex-BBB Rafaela Kalimann, virou assunto no Twitter após a participação “constrangedora” de Fábio Porchat, que visivelmente não estava à vontade no local e com as brincadeiras sem sentido propostas.

Internautas consideram que o programa, que não será renovado pela emissora, foi a pior peça de entretenimento já produzida na história da Globo.

