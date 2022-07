'Gourmetizaram o cativeiro': apartamento de 10m² em SP com valor de R$ 200 mil viraliza nas redes sociais

Apoie o 247

247 - O vídeo de um apartamento de 10 metros quadrados causou repercussão nas redes sociais. O empreendimento está localizado no bairro de Santa Cecília, região central de São Paulo. A reportagem é do portal G1.

O corretor de imóveis Gutemberg Albuquerque foi quem publicou o vídeo de 39 segundos que apresenta, segundo ele, o "menor apartamento da América Latina".

As imagens mostram que o espaço é dividido entre cozinha, banheiro e dormitório. No vídeo, também é possível ver que o banheiro, com pia, chuveiro e vaso sanitário é separado apenas por um box de vidro transparente e fica próximo da pia da cozinha (veja o vídeo acima).

'Gourmetizaram o cativeiro', comentou uma internauta no Instagram.

Só no TikTok, até a tarde desta quarta-feira (6), o vídeo contava com mais de 158 mil visualizações.

Um usuário fez a pergunta: "Por que a música é feliz, se o vídeo é triste?". Enquanto outra afirmou que o imóvel é "sufocante".

Há, no entanto, pessoas que defenderam o valor, sob justificativa de que o empreendimento está localizado em uma região central da capital, com fácil acesso para serviços como o Metrô.

Uma outra opinou que o tamanho compacto do imóvel facilita na organização do espaço. "Lado bom, a faxina mais rápida do mundo acontecerá", escreveu.

Listamos 5 curiosidades sobre este apartamento, considerado o menor da América Latina, que fica em São Paulo! 😱 Confira: https://t.co/BMzoUFIx07pic.twitter.com/DQ8bmTx6zY





