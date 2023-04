Governo Tarcísio apaga postagem após péssima repercussão nas redes

Apoie o 247

ICL

247 - A gestão de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, enfrentou críticas após apagar uma postagem no Instagram devido à repercussão negativa. A publicação, feita pela página oficial do Governo de São Paulo, tentava brincar com as diferentes formas de os paulistas falarem, dependendo da região em que se encontram. De acordo com o Metrópoles, a postagem perguntava se os seguidores falavam "São Paulo é nóis tudo", apresentando outras opções de português incorreto. Em seguida, a postagem explicava a intenção da "brincadeira", destacando que São Paulo é formado por pessoas de todas as regiões do país, construindo um estado plural e inclusivo. A postagem também utilizava a hashtag "paulistes".

Entretanto, a campanha recebeu críticas dos seguidores da página, vindas tanto de perfis de esquerda quanto de direita. Além disso, houve confusão de alguns internautas, que interpretaram erroneamente a hashtag "paulistes" como uma referência à linguagem de gênero. A postagem fazia parte da campanha "São Paulo São Todos", iniciada em março pela gestão de Tarcísio de Freitas. Após a repercussão negativa, a postagem foi apagada pela equipe de gestão.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.