Grávida, esposa de Éder Militão, do Real Madrid, ironiza pergunta sobre o jogador: ‘Nas baladas de Miami’ (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - A influenciadora Karoline Lima, esposa do zagueiro do Real Madrid Éder Militão, demostrou sua insatisfação com o marido. Em reta final de gestação, Karoline está na Espanha e o jogador, segundo ela, está curtindo festas em Miami, nos Estados Unidos.

"Vocês perguntam onde estou, e como vocês podem ver, estou em Madri. E sobre o Éder que vocês me perguntaram muito, você encontra ele nas melhores baladas de Miami", disse a influencer.

Karoline apagou o story após a repercussão nas redes sociais. Militão e os outros jogadores do Real Madrid estão de férias após a conquista da Champions League contra o Liverpool.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ih rapaz a casa caiu pro Militão pic.twitter.com/riIBg3MLxn CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — JP Sampaio (@jpsampaio) June 18, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE