Grávida presenteia marido com Lamborghini como 'prêmio' pelas futuras noites não dormidas para cuidar do bebê

247 - Uma grávida malaia presenteou o marido com uma Lamborghini Huracan Evo, cujo preço gira em torno de R$ 1 milhão, como forma de recompensá-lo pelos cuidados que ele desempenhará quando o primeiro filho deles nascer. O momento em que Anes Ayuni Osman, de 19 anos, surpreende Weldan Zulkefli, 20, foi filmado e publicado no TikTok no último fim de semana. O vídeo mostra a jovem conduzindo o rapaz, de olhos vendados, a uma concessionária onde o carrão trazia em si um enorme laço vermelho. Ele ficou emocionado e abraçou a mulher em forma de agradecimento. A reportagem é do jorn al O Globo.

"Obrigada, marido. Por maior que seja o valor deste presente, ele não será capaz de retribuir sua gentileza", escreveu Anes na postagem, que já ultrapassou 1,5 milhão de visualizações e 162 mil curtidas.

Segundo o jornal britânico "Daily Mail", o bebê está previsto para nascer no final deste mês. Conforme os costumes na Malásia, a mulher entrará num período de resguardo pelo menos por um mês, de forma que limitará seus movimentos para evitar os riscos de complicação pós-parto. Pela tradição, ela deverá ficar de repouso, sem receber visitas e prestar muita atenção no filho.

"Nossas bênçãos não pararam desde que nos casamos, ele cuidou tão bem de mim, especialmente durante a minha gravidez", disse a empresária ao portal malaio "mStar".

