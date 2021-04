Guedes é massacrado após atacar idosos e chineses

247 - A declaração preconceituosa do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o “vírus chinês” e também ao dizer que “todo mundo agora quer viver até os 100 anos”, gerou revolta dos internautas nas redes sociais nesta quarta-feira (28).

“O chinês inventou o vírus, e a vacina dele é menos efetiva do que a do americano”, disse Guedes, durante uma reunião do Conselho de Saúde Suplementar, sem saber que o fórum estava sendo transmitido ao vivo pelas redes sociais.

Veja a repercussão:

Desculpa, Paulo Guedes, achei que era normal querer ter uma vida longa e saudável. — Caroline Barros (@calu_barros13) April 28, 2021





Paulo Guedes, o queridinho do mercado, cometeu uma indiscrição ao criticar o povo brasileiro que “quer viver até 100 anos”: deixou evidente que vê no morticínio provocado pela pandemia uma oportunidade de livrar-se de parte da população. Maltusianismo a la alt-right.#ForaGuedes — Juliano Medeiros (@julianopsol) April 28, 2021

"Haja óleo de peroba", diz Kennedy Alencar para os antigos apoiadores de Paulo Guedes

Ministro provocou desastre ao insultar a China, maior parceiro comercial do Brasil pic.twitter.com/bjb4HkNe0N April 28, 2021

Guedes está inconformado com essa mania do brasileiro de querer viver: “Todo mundo quer viver 100 anos, 120, 130”. Deu a entender q sistema de saúde está quebrado por isso. Culpou ainda a China pelo vírus e ironizou as vacinas chinesas. Ele tbem tomou a Coronavac. Não tem — Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) April 28, 2021

O “votei no Paulo Guedes”, chavão do bolsonarismo mezo envergonhado, é representativo, de identificação. Guedes é aquele sujeito muito burro mas com algum dinheiro que todos nós infelizmente já encontramos em mesas de bar ou almoços de família. — Marcos Donizetti (@YoDonizetti) April 28, 2021

Paulo Guedes



O idiota útil do mercado, preparado para destruir o país.



Critica o SUS, mas tomou vacina pelo SUS.



Critica o servidor público,mas tomou vacina através de uma servidora.



Critica a China, mas o Brasil depende da vacina e economia da China.https://t.co/gaNnUXfawH — Uallace Moreira🇧🇷🇰🇷 (@moreira_uallace) April 28, 2021

