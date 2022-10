Haddad explode nas redes após participação no Flow; Veja repercussão

Apoie o 247

247- Após a participação do candidato Fernando Haddad no Flow podcast, as redes sociais ressaltaram a preparação do petista para conduzir o governo de São Paulo.

Os internautas também destacaram o abismo de propostas presente entre o petista e Tarcísio de Freitas, que se enrolou após vir à tona que o cinegrafista da Jovem Pan entregou o bolsonarista e disse que filmou o segurança do candidato disparando tiros na farsa de Paraisópolis.

Veja a repercussão:

Eu realmente estou mesmo assustado!



Será que realmente ASSASSINARAM UMA PESSOA para tentar eleger um candidato à governador?!



Eu não acredito que possam ter chego tão longe por voto!!



Por isso vou de @Haddad_Fernando, para afastar o medo! — Cleber Lourenço (@ocolunista_) October 27, 2022

Quando Haddad assumiu a prefeitura de São Paulo o número de mortes no trânsito era recorde, ele diminuiu a mortalidade no trânsito em 55%!#HaddadNoFlow #HaddadGovernadorSP1️⃣3️⃣ pic.twitter.com/MropLBXnwP October 27, 2022

Haddad foi muito bem no Flow. Podem sair ótimos cortes dali, inclusive. Agora é se preparar para o debate de amanhã, já estando de parabéns porque ninguém imaginava no começo do segundo turno que a disputa estaria tão apertada. Dá pra virar e o Haddad vai virar. — Leonardo Rossatto (@nadanovonofront) October 27, 2022

Gente, FALANDO SÉRIO AQUI! O @Haddad_Fernando é o MELHOR candidato para SP!!! Pelo amor de Deus!!!!!! — Bruno Gino, M.D 🇨🇦🌵🇧🇷 (@DrBrunoGino) October 26, 2022





