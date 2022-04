Homem mostra partes íntimas ao vivo na Globo

Apoie o 247

247- Nesta segunda-feira (4), durante o DF1, noticiário local da Globo em Brasília, acabou vazando um homem mostrando as nádegas no jornal ao vivo. A repórter Camila Guimarães estava em link direto da rua, em frente a Clínica da Família de Samambaia, denunciando o descaso do serviço de saúde com o povo local, quando um carro passou atrás dela. As informações são do portal Na Telinha

Na janela aberta do veículo, um homem mostrava as nádegas e dava o grito enquanto passava atrás da jornalista. A comunicadora não chegou a perceber o momento inusitado, mas internautas usaram as redes sociais para comentar o episódio.

"O cara passando atrás da repórter ao vivo mostrando a bunda kkkkkkkkkkkkkkkkkk", disse um internauta.

"Protesto em Samambaia e a Globo derretendo", escreveu outra pessoa.

