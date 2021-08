Homem pula em trilhos e salva cadeirante segundos antes do metrô passar (vídeo)

Metrópoles - Um vídeo que viralizou nas redes sociais, mostra um homem pulando nos trilhos do metrô de Nova York, nos Estados Unidos, para salvar um cadeirante que havia acabado de cair. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (4/7) e foi registrado pela jornalista Lauren Mennen.

Nas imagens filmadas por ela, o herói do dia aparece, primeiro tirando a cadeira de rodas do caminho, para depois conseguir puxar a vítima. Desesperadas com a proximidade do transporte, pessoas que estavam no local se juntaram para ajudá-lo. Os dois homens conseguiram sair dos trilhos segundos antes do metrô passar. De acordo com Mennen, eles passam bem e não se feriram.

