Humilhação: idoso em situação de rua tem cabelos e barba tingidos de vermelho por empresário em troca de doações (vídeo)

247 - Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostrou um idoso de 83 anos, em situação de rua, tendo os cabelos e a barba tingidos de vermelho por um empresário em troca de doações em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O caso provocou forte repercussão na internet e levou a Secretaria Municipal de Assistência Social a divulgar nota de repúdio.

As informações são do g1, que apurou que a gravação foi feita em 9 de maio, mas ganhou grande circulação nas redes sociais no domingo, 7. Nas imagens, o idoso aparenta desconforto e hesitação diante da proposta, enquanto o empresário insiste para que ele aceite pintar os cabelos e a barba.

No vídeo, o dono de uma garagem aparece oferecendo ajuda ao idoso, mas condiciona a doação à mudança visual. Em determinado momento, ele ameaça retirar roupas que seriam destinadas ao homem caso ele não aceite participar da ação.

“Então tira a roupa dele. Você não quer que te ajude? Vou dar R$ 50 para você, pronto. Estou te ajudando, sou seu amigo, rapaz”, diz o empresário no vídeo, enquanto a pessoa responsável pela gravação ri da situação.

Depois da insistência, o empresário oferece R$ 50 ao idoso, que acaba sendo convencido a participar. Em uma das imagens divulgadas, o homem aparece com os cabelos e a barba completamente tingidos de vermelho.

A repercussão do caso gerou indignação entre internautas, que apontaram a situação como humilhante e abusiva. A Secretaria Municipal de Assistência Social de São José do Rio Preto também se manifestou e afirmou que o idoso teria sido exposto a uma situação vexatória dentro das dependências da empresa.

Segundo a pasta, o homem é acompanhado pelos serviços de assistência social do município e vive em condição de vulnerabilidade em razão do uso de drogas. O órgão informou ainda que pretende encaminhar o caso à Defensoria Pública para que sejam avaliadas as medidas cabíveis.

Procurado pela reportagem, o empresário que aparece nas imagens afirmou, em vídeo enviado no domingo, que a situação teria ocorrido em um momento de descontração. Ele disse conhecer o idoso há muitos anos e alegou que costuma ajudá-lo com frequência.

“Fazia muitos anos que não via ele, ele veio até a loja, estava cabeludo, barbudo e até falei assim: ‘Ó, vamos pintar seu cabelo e deixar você mais bonito’. Mas jamais tive essa intenção de causar tudo isso aí. Ele é amigo da gente, é é conhecido da gente, tenho um carinho muito grande pela pessoa dele e quero até me desculpar das pessoas que estão interpretando isso aí como se eu tivesse fazendo esse mal para a pessoa dele”, afirmou o empresário.

Apesar da justificativa, a gravação continuou provocando críticas nas redes sociais, principalmente pela condição de vulnerabilidade do idoso e pela aparente resistência dele durante a abordagem. Para muitos usuários, a oferta de dinheiro e de doações em troca da exposição pública reforçou o caráter constrangedor da situação.

A TV TEM tentou localizar o idoso e familiares dele para que comentassem o caso, mas não conseguiu contato até a última atualização da reportagem. O episódio agora deve ser analisado pelos órgãos competentes, após o encaminhamento anunciado pela Secretaria Municipal de Assistência Social.