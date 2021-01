Idosa que aparece em documentário de Anitta processa a cantora e a Netflix

Guilherme Simmer, Metrópoles - Após aparecer em na série documental Anitta: Made In Honório, a fã da cantora, Maria Ilza de Azevedo entrou na Justiça com um processo contra Anitta e a Netflix. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do O Dia, a idosa alega que descobriu sua participação na série após receber mensagens e ligações de parentes zombando de sua sanidade mental, isso enquanto estava internada na CTI com Covid-19.

De acordo com a jornalista, os advogados da idosa tratam o episódio em que ela aparece na sala da Anitta, como se tivesse ido até lá sem a autorização da cantora, como uma situação de ‘caráter jocoso’, passando posteriormente a ridicularizar sua imagem. Para a defesa, as imagens dão a entender que Maria entrou na mansão de Anitta sem autorização, tratando ela como intrusa.

