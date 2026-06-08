Inacreditável: Turista pula nas águas das Cataratas em Foz do Iguaçu para pegar celular que caiu (vídeo)

247 - Um turista brasileiro pulou nas águas das Cataratas do Iguaçu para recuperar um celular que havia deixado cair, ultrapassando a área de segurança da passarela de visitação no lado brasileiro do parque, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O caso ocorreu na manhã deste sábado (6) e terminou com a retirada do visitante do Parque Nacional do Iguaçu após a intervenção de bombeiros civis, as informações são do g1.

A cena foi registrada por outros turistas que acompanhavam o passeio. Nas imagens, o homem aparece pendurado na estrutura da passarela antes de se lançar em direção à água, próximo às quedas. Depois de alcançar o aparelho, ele retorna à estrutura e sobe novamente para a área de circulação dos visitantes.

A administração do Parque Nacional do Iguaçu não divulgou a identidade do turista. Informou apenas que se trata de um brasileiro. Segundo o parque, a situação foi atendida por bombeiros civis da própria unidade, responsáveis pelo monitoramento permanente das trilhas e da passarela de acesso à Garganta do Diabo, um dos pontos mais visitados das Cataratas.

"Ao tomar conhecimento da situação, os profissionais realizaram a intervenção imediata, orientaram o visitante sobre os procedimentos de segurança e acompanharam o turista até o término do passeio, quando ele foi retirado do parque", informou a administração.

A direção do parque reforçou que é expressamente proibido ultrapassar, subir ou sentar nos guarda-corpos das passarelas, seja para tirar fotografias, gravar vídeos ou tentar recuperar objetos que tenham caído no rio ou nas encostas. A regra, segundo a administração, tem como objetivo proteger os visitantes e evitar situações de risco em uma área de forte correnteza e grande fluxo turístico.

De acordo com o Parque Nacional do Iguaçu, os visitantes recebem orientações de segurança tanto por meio das equipes de emergência que atuam no local quanto pela sinalização instalada ao longo do percurso. A administração afirma que qualquer ocorrência envolvendo objetos perdidos deve ser comunicada imediatamente aos profissionais responsáveis pela segurança da unidade.

Nessas situações, a orientação é acionar a equipe de bombeiros, que avalia a possibilidade de resgate conforme as condições do local. O trabalho pode envolver, além dos bombeiros civis, equipes de segurança do parque e, quando necessário, apoio da Polícia Militar.

"Essa medida é fundamental para preservar a integridade dos profissionais envolvidos nas operações de resgate e garantir a segurança dos demais visitantes", informou o parque.

O episódio reacendeu o alerta sobre comportamentos imprudentes em áreas de visitação nas Cataratas do Iguaçu. A região recebe grande número de turistas diariamente e possui pontos de observação próximos às quedas, o que exige respeito rigoroso às normas de circulação e segurança.

A administração do parque afirmou que continuará reforçando as orientações aos visitantes para evitar novos casos de exposição ao risco. A conduta do turista, segundo o comunicado, contrariou as regras de segurança adotadas na unidade de conservação.